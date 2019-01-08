 لا يوجد أي إرباك لحركة النقل الجوي بين مطاري الملك عبد العزيز القديم والجديد

جدة – مهند قحطان

رغم تذمر الكثير من المسافرين نتيجة التنقل بين المطارين الجديد والقديم في جدة نتيجة استمرار التشغيل التجريبي إلى الآن.

عبد الله الخريف المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للطيران المدنى أكد أنه لا يوجد أى إرباك لحركة النقل الجوي للرحلات ، بعد توزيعها بين مطاري الملك عبد العزيز القديم والجديد .

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” البلاد” أن التشغيل التجريبي لأي مطار يعد نهجا علميا يتم اعتماده عند تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع مطارات العالم ، مضيفاً أن التشغيل التجريبى يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار .

وأضاف “الخريف” أنه سبق وأن قامت الهيئة بهذا التشغيل في الصالة الخامسة، لكونه إجراءً طبيعيا والهدف منه أن تتم حركة النقل بكل سهولة ويسر ،مما ينعكس على المسافرين بشكل ايجابى ، بعد الانتهاء من اتمام عملية التشغيل.

وبسؤاله عن شكاوى بعض المسافرين عبر مطار جدة من عدم اللاحق برجالاتهم خاصة “الترانزيت” لانتقالهم من المطار الجديد إلى القديم ، أكد “الخريف” قائلا :”موضوع الرحلات المتواصلة موجود في كل مطارات العالم وخصوصا المطارات التي لها صالات متعددة أو مُقسمة لشركات طيران معينة والتي تتطلب تنقل المسافر من صالة لأخرى،

حيث أنها ليست مقتصرة على المطارات السعودية وحدها، ويبقى على عاتق المسافر أثناء ترتيب رحلات “الترانزيت “مراعاة احتمالية التأخير أو التأجيل لشركات الطيران لأي سبب كان وذلك بوضع فواصل زمنية كافية بين الرحلات ليتمكن من اللحاق بالرحلة التالية كما أن الناقل الجوي ملزم عند اكتمال الحجز توضيح صالة المغادرة والوصول في بيانات الحجز”.

وأشار إلى عدم وجود أية إشكاليات فنية أمام عدم انطلاق العمل المتكامل في مطار الملك عبدالعزيز ، بل الأعمال المنجزة داخل الصالة شبه مكتملة ،ولم يتبقى سوى الأعمال في المناطق المساندة للمطار، والتى تخدم مرحلة التشغيل التجريبي في معالجة الملاحظات التي تظهر بعد التشغيل ويتم معالجتها وضمان عدم تكررها عند تشغيل كامل الصالة.

ونفى”الخريف” تحديد الهيئة العامة للطيران المدنى أي شركة لتشغيل المطار الجديد ، بل الهيئة تقوم بعمليات التشغيل في الوقت الراهن لحين اكتمال نقل الحركة بكامل قدرتها إلى المطار الجديد.

وحول المدن والمطارات التي يخدمها المطار الجديد ، أوضح” الخريف” أن المطار حالياً يسير رحلاته الى ١١ وجهة وهي:القريات، العلا، عرعر، الهفوف، الوجه، طريف، الباحة، الدوادمي، تبوك، القيصومة، ومن المتوقع زيادة عدد الرحالات خلال هذه الفترة بعد جاهزية الصالة لاستيعاب هذه الزيادة فى الرحلات الداخلية.