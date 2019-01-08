علماء هنود يُشككون في نظريات أينشتاين ونيوتن

البلاد : متابعات

بدى علماء هنود ، شكوكا في نظريات علمية كبرى قال بها ألبرت أينشتاين وإسحاق نيوتن، وأثارت هذه الآراء الغريبة جدلا خلال مؤتمر أكاديمي ضخم حضره رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي.

وبحسب ما نقلت “بي بي سي”، فإن العلماء الهنود كانوا يتحدثون خلال الكونغرس العلمي السنوي

قائلين إن الهندوس كانوا سباقين إلى بحوث الخلايا الجذعية قبل آلاف السنين.

وتحظى نظريات دينية من الهندوسية بمكانة بارزة في المؤتمر العلمي الهندي

ويقول متابعون، إن حضورها خلال الدورة الحالية فاق التوقعات وفق ما نقلت سكاي نيوز.

وقال نائب مستشار في جامعة أندرا، ناجيشوار راو، إن ملكا للشياطين في ملحمة “رامايانا” الهندوسية

كان عنده 24 نوعا من الطائرات فضلا عن من مدارج الهبوط فيما بات يعرف حاليا بـسريلانكا.

في غضون ذلك، قال عالم آخر من جامعة بولاية تاميل نودو، جنوبي البلاد، إن أينشتاين ونيوتن كانا على خطأ

وأضاف الدكتور كيجي كريشان، أن نيوتن فشل في فهم قوى الجاذبية، أما نظرية إنشتاين فكانت خاطئة بحسب قوله.

ولم تسلم هذه الآراء المثيرة من الانتقاد، إذ أعربت جمعية الكونغرس العلمي الهندي عن قلقها إزاء قيام أشخاص مسؤولين بترويج آراء من هذا القبيل حتى وإن كانوا يؤمنون بنصوص دينية.

وفي العام الماضي، قال وزير التعليم، ستيابال، خلال حفل لتخرج المهندسين، إن الطائرات أشير إليها أول مرة في الملحمة الهندية القديمة “رامانايا”.

أما مودي فقال خلال لقاء مع الأطباء، سنة 2014، بأن الإله الهندوسي غانيشا

الذي يضم رأس فيل وجسد إنسان، دليل على وجود جراحة تجميلية في الهند القديمة.