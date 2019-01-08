خادم الحرمين يوجه بتمديد هوية زائر لليمنيين

البلاد : متابعات

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” ، المديرية العامة للجوازات تعلن عن البدء في تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، وذلك وفق التالي :

أولاً / أبناء الجمهورية اليمنية ، المقيمين في المملكة ، الذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم ، بتاريخ 1439/3/20هـ ، عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ ، باتباع الخطوات الموضحة في حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ثانياً / أبناء الجمهورية اليمنية ، المقيمين في المملكة ، الذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم ، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هــ عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد وذلك بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة لاستكمال الاجراءات اللازمة حيال تمديد الزيارة وإصدار هوية زائر لهم ، وذلك من تاريخ نهاية مدة صلاحيتها المحددة في الهويات الممنوحة لهم وحتى تاريخ 1440/7/9هـ

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية ، المقيمين في المملكة ، الحاصلين على هوية زائر للمبادرة الى استكمال إجراءات تمديد صلاحية هوياتهم إنفاذاً للأمر السامي الكريم .