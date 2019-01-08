حي البساتين يثير الغبار والمساحات الخضراء بالحي محدودة

جدة – إبراهيم المدني/ تصوير محمد الحربي

طالب عدد من سكان حي البساتين 3 أمانة جدة زيادة المساحات الخضراء بالحي وزراعة الأراضي الفضاء المنتشرة في أجزاء الحي حيث تتحول عند هبوب الرياح أو عبور السيارات فوقها الى غبار كثيف يغطي الأجواء بالحي ويسبب مشاكل صحية لمرضى الربو والمصابين بالأمراض المزمنة وقال المواطن حسين الزهراني أحد سكان الحي نعاني من كثرة الأراضي الفضاء خاصة في الجزء الجنوبي من الحي ولا نعلم هل هي أملاك خاصة أم انها تابعة للأمانة.

وأضاف هذه الأراضي مساحاتها كبيرة وتربتها خفيفة وسرعان ما تثير الغبار عن هبوب كمية بسيطة من الرياح أو عند عبور السيارات فوقها واستطرد الزهراني يقول أتمنى من الأمانة زيادة المساحات الخضراء بحي البساتين 3 فالحدائق محدودة والمساحات الخضراء وبشكل عام محدودة أيضا وتوجه الرؤية 2030 يشير الى احتلال جدة مراكز متقدمة في زراعة الحدائق والأراضي الفضاء وبالعشب الطبيعي والأشجار المتنوعة.

إلى منى ننتظر؟

من جانبه دعا المواطن سالم بافيل الجهات المعنية في أمانة جدة الاهتمام وزيادة المساحات الخضراء بحي البساتين 3 فلا تزال المساحات المزروعة سواء كانت حدائق او طرقا أو مساحات صغيرة محدودة جداً ولا تمثل طموحات الأهالي والسكان كما طالب بافيل بمعالجة أوضاع الأراضي الفضاء والتي تثير الغبار باستمرار وذلك بتسويرها أو رش مادة صلبة تمنع تطاير الغبار وعند حدوث الرياح.