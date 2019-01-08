بيت جدة وتراث عسير والأسر المنتجة تستقطب زوار الجنادرية

الجنادرية – مرعي عسيري- ابراهيم المدني

واصل المهرجان الوطني للتراث والثقافة في نسخته الثالثة والثلاثين فعالياته بالجنادرية بشعار ولاء ووفاء وسط إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع.

وتفقد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، جناح وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المشارك ضمن الفعاليات مطلعاً على معروضاته التي تبرز مشروعات الوزارة وخططها وبرامجها المتنوعة التي تستهدف تنمية القطاع وتطويره وتوفير المسكن الملائم للمواطنين كما زار معاليه جناح رئاسة أمن الدولة والتقى القائمين عليه، مشيداً بما يقدمه الجناح من معروضات تبرز جهود الرئاسة بمختلف قطاعاتها.

ويقدم جناح الإسكان خدماته لمستفيدي برنامج “سكني” الذي وفر خلال عامين أكثر من 583 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين كما يحتوي جناح الوزارة على ركن خاص لصندوق التنمية العقارية.

بيت جدة يواصل استقطاب الزوار

ضمن جناح إمارة منطقة مكة المكرمة واصل بيت جدة الذي تشرف عليه أمانة المحافظة استقبال زواره من داخل المملكة وخارجها حيث استعرض لضيوفه أبرز مقتنيات البيت الحجازي وتفاصيل الحياة الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد القديمة، وطريقة اللباس بالإضافة لإقامته لبعض الفنون الحجازية الشعبية وبعض الألوان الفلكلورية.

وشهد بيت جدة خلال أيام المهرجان استقبال شرائح متعددة من الزوار شملت أمراء ومسؤولين ورؤساء وفود وبعثات بجانب عدد من وسائل الإعلام، وشكل عنصر جذب للحضور . وشارك بيت جدة لأول مرة بعرض افلام السينما التراثية عن رحلات الحج قديما حيث تحتفظ ذاكرة مدينة جدة باسم “فؤاد جمجوم” الذي امتلك أشهر محل خاص لتأجير أجهزة السينما في حي البغدادية سنة 1960 ميلادية.

مشاركة منطقة عسير

أشعلت فرقة النماص الأجواء الباردة في أول مشاركة بالمهرجان عبر مشاركتها على مسرح قرية عسير ضمن 5 فرق تمثّل التراث الجنوبي وألوان منطقة عسير .

وتضم الفرقة 60 عضواً من رجال الحجر الأربعة وهي بني شهر وبني عمرو وبللسمر وبللحمر وتؤدي جميع ألوان تراث الحجاز من المدقال باستخدام البنادق والبارود ولوني العرضة واللعب الشهري الذي اهتمت به قبيلة بني شهر وارتبط اسمها بهم رغم إجادة القبائل الأربعة له وكونه من موروثهم الشعبي بالإضافة إلى تأدية عدة ألوان أخرى من منطقة عسير وتختلف هذه الألوان عن بقية مناطق عسير في الإيقاعات فيما أنها تتقارب بشكل كبير في الأداء .

وأعرب رئيس فرقة النماص عبدالرحمن الكلثمي عن سعادتهم بهذه المشاركة في ملتقى التراث السعودي الأجمل مهرجان الجنادرية حيث أن جميع مناطق المملكة ثرية بتراثها وموروثها الشعبي الذي من الطبيعي أن يجد الاهتمام الكبير به لأن المحافظة عليه أحد أهم أسباب التمسك بالقيم الحميدة والعادات والتقاليد النبيلة.

الأسر المنتجة

حظيت المنتجات التي تقدمها الأسر المنتجة في مختلف الأجنحة والأركان، باهتمام زوار المهرجان وانفرت الأسر المنتجة بالأكلات الشعبية التي تعدها وتقدمها للزوار ضمن مشاركاتها في الأجنحة والقرى التراثية.

وتصف ” أم منصور” مشاركتها في “بيت حائل” بالمميزة، مبينة أنها تقدم أشهر المأكولات الشعبية المعروفة في البيت الحائلي فيما تعرض الأسر المنتجة في القرية التراثية التابعة للمركز الوطني للعرضة السعودية عدداً من المنتجات المنزلية التي يهتم بها زوار المهرجان.

وفي جناح منطقة الباحة وعسير وجازان، تشارك الأسر المنتجة في إعداد الخبز على النمط القديم ويتم تقديمه للزوار بالطرق التقليدية أما جناح “عنان الأسرة” المشهور بحضور المراصيع والكليجا والقهوة العربية فتقول المشاركة ” أم عبدالله إن المهرجان فرصة سانحة للأسر المنتجة لتقديم ما لديهن من أكلات شعبية ومنتجات منزلية تعود عليهن بالنفع والفائدة.

جناح لصحة المرأة

وأولت مديرية الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المرأة اهتماما كبيراً، حيث خصصت جناحاً لصحة المرأة، يعنى بتوعية الزائرات واطلاعهم على فوائد الرضاعة الطبيعية.

وتقدّم المشرفة على الركن عائشة الخميس شرحاً للزائرات تعرفهن على فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل والأم، حيث تكمن في الوقاية – بإذن الله – من الاصابة بسرطان المبايض، وتقوية أواصر العلاقة بين الطفل ووالدته ومضاد هام للالتهابات المعوية والالتهابات الصدرية، كما تمنحه الرضاعة الطبيعية النمو السليم.

كما وفرت وزارة التعليم في جناحها عربة مخصصة لقياس قدرة السمع للطلاب والطالبات، وتزويد ضعيفي السمع بالمعين المناسب لحالتهم.

وأوضح المشرف في إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم سعود القباني أن العربة تعمل طوال العام، وكذلك عند الحاجة لعمليات المسح والتعرف والاستكشاف للطلاب تنتقل إلى أماكن وجودهم في المحافظات.

من جهته، أوضح اختصاصي السمعيات في العربة عبدالله المطيري أن العربة زودت بالأجهزة اللازمة لتشخيص الأذن بشكل عام مبيناً أن العربة جالت على 8 محافظات وتم تشخيص حالة 35 طالبا في كل محافظة .

برنامج الحج والعمرة والزيارة

وحرصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعريف رواد المهرجان الوطني للتراث والثقافة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بمختلف فئاتهم العمرية، والاطلاع عن كثب بتفاصيل المكرمة الملكية التي اضطلعت الوزارة على تنفيذها منذ عقدين من الزمن.

وجسدت 4 عروض انفوجرافيك تاريخ البرنامج منذ انطلاقته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وما حظي به من دعم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

ويوضح العرض عدد المستضافين ضمن برنامج الحج الذين بلغوا 47737 حاجا وحاجة، ويندرج ضمنه أداء الحج، وزيارة أبرز معالم البلد الحرام، وطيبة الطيبة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع برامج علمية وثقافية وترفيهية واجتماعية.

كماخصصت أمانة منطقة الرياض ضمن جناحها منصة خاصة لإتمام بعض الخدمات كاستخراج الرخص وخدمات الاستعلام، وإصدار رخص المحلات التجارية وتجديدها، ورخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية.

ويتضمن جناح الأمانة بالجنادرية، مراكز لخدمة الضيف وتقنية البلوك تشين، ومركزاً لمبادرة “إجادة”، ومركزاً لمبادرة “حي بلا حاويات”.