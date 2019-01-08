“الغذاء والدواء”: 47 ألف بلاغ عن أعراض جانبية لأدوية خلال 2018

البلاد : واس

سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء 47201 بلاغ عن أعراض جانبية لأدوية خلال عام 2018 بزيادة بلغت 27% عن المستهدف للعام الماضي.

ووضعت الهيئة هدفاً لزيادة الوعي ورفع مستوى ثقافة مقدمي الرعاية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية، وعملت على مضاعفة عدد البلاغات عشر مرات بين عامي 2017 و2018، وحققت ذلك في نوفمبر الماضي بتسجيل 37002 بلاغ.

وكانت “الغذاء والدواء” خاطبت الجهات ذات العلاقة لزيادة الإبلاغ عن الأعراض، وعقدت ورش عمل، إضافةً إلى الاجتماع مع الصيدليات الأهلية، المستشفيات الحكومية والأهلية، والشركات الدوائية، وأعلنت بشكل دوري على حسابها في “تويتر” عن أكثر الجهات الصحية والصيدليات الأهلية إبلاغاً عن الأعراض الجانبية للأدوية.

وأطلقت الهيئة حملات توعوية وتثقيفية، وطرحت حلول تقنية جديدة لاستقبال البلاغات تمكّن المبلّغ من تتبع البلاغ منذ دخوله وحتى إغلاقه، كما أنشأت مكاتب فرعية للتيقظ الدوائي في بعض المستشفيات، بما يسهم في رفع مستوى ثقافة مقدمي الرعاية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

وتعاونت جميع الجهات المبلّغة مع المركز الوطني للتيقظ بالهيئة وحققت أعلى معايير سلامة المرضى.

وخلال عام 2018 تلقى المركز الوطني للتيقظ الدوائي بالهيئة 35 ألف بلاغ عن أعراض جانبية للأدوية من الصيدليات الأهلية، و7539 بلاغاً من المستشفيات والممارسين الصحيين بنسبة زيادة 369% عن عام 2017، و4565 بلاغاً من الشركات الدوائية بنسبة زيادة 118% عن عام 2017.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية ومشاكل الجودة للمستحضرات الدوائية من خلال مركز الاتصال الموّحد: (19999) أو عبر البريد الالكتروني:[email protected]، أو عبر نظام تيقظ الرابط: ade.sfda.gov.sa.