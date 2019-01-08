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الجيش اليمني يضبط خلية إرهابية في حضرموت

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / ربيع الآخر / 1440 هـ       8 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

حضرموت : متابعات

تمكنت قوات من الجيش اليمني تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية الليلة الماضية من ضبط خلية إرهابية في مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكر موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أنهُ تم خلال العملية، مداهمة منزلا في منطقة “منخر بمديرية القطن

كانت تستخدمه الخلية، كورشة لتصنيع المتفجرات، وادارة اعمالهما الارهابية.

واعتقلت قوات الجيش خمسة إرهابيين كانوا بداخل المنزل، علاوة على ضبط سيارة مفخخة في المنزل

وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للتفجير، كما عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة

وعدد من البطائق الشخصية المزورة، بالإضافة الى أجهزة اتصالات، كانت بحوزة الخلية.

ibrahim

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