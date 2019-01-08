أمير الشرقية يستعرض خطط وبرامج فرع الأرصاد

الدمام- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة امس الاثنين الأستاذة بثينة أحمد عوض بمناسبة تكليفها نائباً لمدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية.

وفي بداية اللقاء هنأ سموه الأستاذة بثينة بتكليفها سائلاً الله لها التوفيق والسداد فيما كلفت بها لخدمة دينها ووطنها.

وخلال اللقاء اطلع سموه على الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية لفرع الهيئة بالمنطقة وما يقدمه من برامج توعوية وجهود مجتمعية للحفاظ على البيئة ، موجهاً سموه بتكثيف البرامج التوعوية للجميع شرائح المجتمع والتركيز على النشء للحفاظ على البيئة سواء في المنتزهات البرية أو البحرية أو الأماكن العامة مثمناً سموه جهود كافة العاملين في فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ومتمنياً لهم التوفيق.

من جانبها قدمت نائب مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة.