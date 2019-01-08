أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز معاملات المواطنين

‏الباحة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه أمس مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة المعين حديثاً الشيخ عبدالله الزهراني.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالشيخ الزهراني، متمنياً له التوفيق، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل على دعم المحاكم بما تحتاجه من قضاة لسرعة إنجاز معاملات وقضايا المواطنين.

من جانبه عبر مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله له, والاستماع إلى توجيهاته الرامية لخدمة مواطني وأهالي المنطقة، مؤكداً المضي قدماً لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل سموه في مكتبه بالإمارة أمس رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الباحة الشيخ عمير الشهري ، بمناسبة تعيينه رئيساً لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

ورحب سموه بالشهري ، متمنياً له التوفيق لكل ما فيه خدمة المنطقة،مؤكداً سموه حرص إمارة المنطقة على التعاون مع النيابة العامة، لما فيه خدمة الصالح العام، حاثاً على ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل إجراءات العمل بما يخدم المنطقة .

ونوه سموه أمير الباحة بالدور الرائد والفاعل الذي تقوم به النيابة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة العامة .

من جانبه عبّر رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه على استقباله له والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.

حضر الاستقبالين مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.