أسعار النفط تستقر بدعم آمال محادثات التجارة

البلاد : متابعات

استقرت أسعار النفط اليوم مدعومة بآمال بأن محادثات المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين ربما تنزع فتيل النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين قلصت تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك المعروض في الأسواق.

وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي

برنت 57.42 دولار للبرميل مرتفعة تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.56 دولار للبرميل بارتفاع قدره أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

كان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قال أمس الاثنين إن بكين وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري “يمكننا قبوله” في الوقت الذي يعقد فيه عشرات المسؤولين من الصين والولايات المتحدة محادثات في مسعى لإنهاء خلاف تجاري يسبب اضطرابا في الأسواق العالمية منذ العام الماضي.

وعلى الرغم من التفاؤل بالمحادثات في بكين، يحذر بعض المحللين من أن العلاقات

بين واشنطن وبكين ما زالت هشة، وأن التوترات قد تندلع مجددا في وقت قريب.

كما أن هناك مخاوف أيضا من أن تباطؤا اقتصاديا عالميا سيؤثر سلبا على استهلاك الوقود.

وبالنظر إلى إمدادات النفط، فإن أسعار الخام في 2019 تتلقى الدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك تخفيضات إنتاج روسيا.