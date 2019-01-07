«مسام» ينتزع 31.635 لغماً حوثياً

البلاد : واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لنزع الألغام المزروعة في اليمن، خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2018م، من انتزاع 167 لغماً مضاداً للأفراد، و4,840 لغماً مضاداً للآليات، و322 عبوة ناسفة، و3.543 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 8,683 لغماً خلال شهر ديسمبر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 31,635 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدداً كبيراً من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.