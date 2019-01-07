محافظ جدة يدشن حملة التطعيم ضد الشلل

جدة – البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة امس الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي وفريق العمل من صحة جدة , وقام بتطعيم طفل وطفلة بالجرعة ضد مرض شلل الأطفال.

تستهدف 238.980 طفلاً وطفلة ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات في المحافظة ، واستكملت الشؤون الصحية بجدة جميع الاستعدادات للبدء بالحملة على جرعتين عن طريق لقاح شلل الأطفال الفموي، وستقوم الفرق الصحية على مدى خمسة أيام بزيارات منزلية لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية المستهدفة ابتداء من الساعة الثالثة عصراً ، بالإضافة إلى التطعيم في النقاط الثابتة في بعض المراكز الصحية والمجمعات والمراكز التجارية , في حين يبدأ تطعيم الجرعة الثانية من الحملة السنوية ضد شلل الأطفال يوم السبت الموافق 1440/5/6هـ , وتستمر كذلك لمدة خمسة أيام.