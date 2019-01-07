(كفاءة) توصي بأساليب ترشيد الوقود

الرياض – البلاد

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” على اتباع اساليب ترشيد الوقود ، ومنها إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة ، وذلك للتوفير في استهلاك الطاقة، إضافة إلى الوقوف في الظل قدر الإمكان، وتجنب الوقوف في الأماكن المشمسة ، مشيرا إلى أهمية “بطاقة اقتصاد الوقود” عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.

وبين أن شراء مركبة جديدة يعتمد كذلك على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل “الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة ، كما أكد أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

وطالب أصحاب المركبات إلى تجنب استخدام “شبكة التحميل” أعلى المركبة قدر الإمكان لما تسببه من زيادة الوزن، وزيادة مقاومة الهواء، خاصة عند السرعات العالية، مما يزيد استهلاك الوقود.