سعود بن نايف: الشرقية ستشهد نشاطات للصناعة والطاقة

الدمام-حمود الزهراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن المنطقة ستحتضن العديد من الفعاليات والنشاطات الداعمة لمنظومة الصناعة والطاقة بالتعاون مع الإمارة مشيرا إلى أهمية المنطقة باعتبارها حاضنة لأهم قطاعات الاقتصاد السعودي سواء في جانب الصناعات أو في جانب الطاقة وكذلك النشاطات التعدينية الأخرى.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة امس الأحد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح يرافقه رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر ، واطلع سموه على أبرز أنشطة الوزارة والجهات المرتبطة بها في المنطقة والتي تشتمل على قطاعات البترول والغاز والكهرباء والصناعة.

من جانبه قدم الوزير خالد الفالح شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته ومتابعته لمشاريع الوزارة بالمنطقة داعياً الله العلي القدير بالتوفيق للجميع.