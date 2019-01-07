الدولية

إحباط محاولة الانقلاب في الغابون

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time28 / ربيع الآخر / 1440 هـ       7 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت الحكومة الغابونية إحباطها للمحاولة الانقلابية التي قامت بها مجموعة من الضباط فجر اليوم.

 

و قالت الحكومة انه تم استرجاع السيطرة على مبنى الإذاعة و التلفزيون الذي كان قد سيطر عليه ضباط من الجيش.

 

و أكدت الحكومة ان الوضع بات تحت السيطرة و ان الضباط الذين قادوا المحاولة الانقلابية تم اعتقالهم.

 

و كان ضباط في الجيش الغابوني قد سيطروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على الإذاعة و التلفزيون ، ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس علي بونغو أونديمبا بمناسبة العام الجديد‎.

 

وأعلن الضباط العسكريون عن تشكيل “مجلس وطني للإصلاح” بغياب بونغو  فيما سُمع إطلاق نار وسط  العاصمة  ليبرفيل.

ibrahim

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