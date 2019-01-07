إحباط محاولة الانقلاب في الغابون

البلاد : متابعات

أعلنت الحكومة الغابونية إحباطها للمحاولة الانقلابية التي قامت بها مجموعة من الضباط فجر اليوم.

و قالت الحكومة انه تم استرجاع السيطرة على مبنى الإذاعة و التلفزيون الذي كان قد سيطر عليه ضباط من الجيش.

و أكدت الحكومة ان الوضع بات تحت السيطرة و ان الضباط الذين قادوا المحاولة الانقلابية تم اعتقالهم.

و كان ضباط في الجيش الغابوني قد سيطروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على الإذاعة و التلفزيون ، ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس علي بونغو أونديمبا بمناسبة العام الجديد‎.

وأعلن الضباط العسكريون عن تشكيل “مجلس وطني للإصلاح” بغياب بونغو فيما سُمع إطلاق نار وسط العاصمة ليبرفيل.