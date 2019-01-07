النفط يرتفع بدعم محادثات أمريكية صينية

البلاد : متابعات

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5% اليوم مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين أمريكا والصين

فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولار

للبرميل مرتفعة 87 سنتا أو 1.5% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.76 دولار للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7%.

وشهدت أسواق المال موجة صعود اليوم بفضل توقعات بأن تؤدي مفاوضات تجارية مباشرة

بين مندوبين من واشنطن وبكين تبدأ اليوم إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وودخلت الولايات المتحدة والصين في خلاف تجاري متنام منذ مطلع 2018

وزادت كل منهما رسوم الاستيراد على سلع الأخرى. ويؤثر الخلاف سلبا على النمو الاقتصادي.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة اليوم إنه خفض توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019 من 70 دولارا للبرميل إلى 62.50 دولار للبرميل بسبب “أقوى عوامل معاكسة متعلقة بالاقتصاد الكلي منذ 2015”. كان جيه.بي مورجان قال في مذكرة الأسبوع الماضي إن “وتيرة النمو العالمي البالغة ثلاثة بالمئة التي نتوقعها للربعين القادمين تشكل تحديا بصفة متزايدة على ما يبدو”.