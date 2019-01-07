الصين توسع نطاق تغطية القطارات فائقة السرعة

البلاد : متابعات

تعتزم الصين بناء 3200 كيلومتراً من السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة في العام الحالي 2019، بأطوال تتجاوز 30 ألف كيلومتر.

وأكد لو دونغ فو المدير العام لشركة السكك الحديدية الصينية، أن الصين شهدت

توسيع شبكة سكك حديدية عالية السرعة خلال السنوات الأخيرة، بطول إجمالي يبلغ 29 ألف كيلومتر

بحلول نهاية عام 2018، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي مجموع السكك الحديدية عالية السرعة في العالم

إذ تهدف الصين إلى بناء 30 ألف كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة بحلول عام 2020.

ومن المتوقع أن تنقل السكك الحديدية في الصين 54.3 مليار راكب، و37.3 مليار طن من البضائع خلال عام 2019.

وستشهد الصين بحلول نهاية هذا العام دخول 850 قطاراً “فوشينغ”، فائق السرعة في الخدمة

بينما سيتم تعزيز البحث والتطوير في قطارات فوشينغ فائقة السرعة

التي تشغل بسرعات 350 كيلومتراً و250 كيلومتراً و200 كيلومتر و160 كيلومتراً وفقاً للشركة.