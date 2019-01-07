الشيخة حسينة تؤدي اليمين رئيسة لوزراء بنجلاديش

دكا : متابعات

أدت الشيخة حسينة اليوم الأثنين اليمين الدستوري لتولي منصب رئيسة وزراء بنجلاديش لفترة ثالثة على التوالي، وذلك بعد أسبوع من فوز الحزب الذي تنتمى له رابطة عوامي في الانتخابات البرلمانية التي شابها العنف ومزاعم تزوير.

وأدت الشيخة حسينة 71 عام اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الحميد في القصر الرئاسي في دكا.

وانضم للشيخة حسينة في أداء اليمين الدستوري أعضاء مجلس وزرائها الجديد وهم 24 وزيرا و 19 وزير دولة وثلاث نواب للوزراء.

وتعد حسينة أول رئيسة وزراء في تاريخ بنجلاديش يتم انتخابها لفترة ولاية ثالثة على التوالي مدتها خمسة أعوام.

وحضر سياسيون بارزون ودبلوماسيون أجانب ومسؤولون بالمجتمع المدني

والجيش مراسم أداء اليمين، التي بثها تلفزيون بنجلاديش الرسمي.