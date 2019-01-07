الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي

البلاد : متابعات

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس (الإثنين) نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي في المديرية العامة للجوازات برتبة جندي.

وكان التقديم للوظائف الشاغرة بدأ خلال الفترة من 2-6/4/1440 عن طريق منصة «أبشر توظيف».

واشترطت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية – الإدارة العامة للقبول المركزي في المتقدمات، أن تكون سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

كما اشترطت الجوازات أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللغة ومراحل القبول كافة، وألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن 9 أشهر.