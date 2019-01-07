التحالف: 368 خرقا من ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في الحديدة

البلاد : متابعات

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، عدم وجود نية لدى الحوثيين لتطبيق اتفاق السويد، متهماً المليشيا بالتعنت في تسليم الموانئ وفتح الطرق وإعادة الانتشار في الحديدة.

وأضاف العقيد المالكي، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أنه تم رصد 368 خرقاً من جانب الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة منذ توقيع الاتفاق، مثمناً في الوقت نفسه التزام الجيش اليمني والمقاومة المشتركة به.

واتهم المليشيا الحوثية بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الحديدة، أثناء فترة وقف إطلاق النار، موضحاً أن عناصرها تواصل حفر الخنادق في المحافظة لتخزين الأسلحة، مما يدل على نيتهم عدم تطبيق اتفاق السويد.