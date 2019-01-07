الإطاحة بالمتورطين في سرقة سيارة بالرياض

الرياض : البلاد

ألقت شرطة الرياض القبض على المتورطين في جريمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح من مالكها، الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى فيه عدم قيام أجهزة الأمن بواجباتها في التعامل مع البلاغ الذي تقدم به إلى شرطة الرياض يوم الجمعة الموافق 28/ 4/ 1440هـ.

وأكدت ‏شرطة الرياض أنها باشرت الإجراءات النظامية حيال ما تضمنه مقطع الفيديو، الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، من تجاوز بحق أجهزة الأمن وعدم المصداقية فيما صدر عن الشخص الذي ظهر فيه من إدعاءات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.