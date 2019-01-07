أمير تبوك يطمئن على سير الدراسة

تبوك – البلاد

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، سير الدراسة في مراحل التعليم العام، مؤكداً الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه امس بمكتبه بالإمارة, مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، الذي اطلع سموه على تقرير عن سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.