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آل جابر : المملكة تدعم جهود السلام باليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time28 / ربيع الآخر / 1440 هـ       7 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر أن المملكة لن تدخر جهداً في دعم جهود السلام والحكومة الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية للوصول الى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقال السفير آل جابر خلال لقاءه في مدينة الرياض معالي وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، إن المملكة ستواصل الإسهام لتحقيق استقرار اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.

من جهته أشاد وزير الخارجية اليمني، بدعم المملكة لليمن في مختلف المجالات, والمستوى المتميز من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

ibrahim

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