‏”سعود الطبية” تعيد يد مقيم قطعها منشار كهربائي

البلاد : متابعات

سجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا طبيًا متميزًا، وذلك عندما تمكن فريق طبي متخصص في جراحة التجميل من إعادة يد مقطوعة بالكامل، بعد أن قطعت أثناء استخدامه المنشار الكهربائي.

وأوضحت المدينة بأنها استقبلت عاملًا بترت يده بالكامل أثناء استخدامه للمنشار، وفور وصوله أجريت له كامل الفحوصات الروتينية، وأُدخل للعمليات لإجراء العملية بقيادة رئيس قسم جراحة التجميل د. عبدالله التميمي وبمساعدة قسم جراحة العظام.

واستغرقت العملية 12 ساعة لإرجاع الشرايين والأوردة والأعصاب والعضلات والأوتار الضامة مع فريقه الطبي المكون من د. محمد إحسان رشيدي و د. خالد مراد، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، حيث أن المريض بحالة صحية جيدة، ويستعد للخروج من المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية المحافظة الجيدة على الأطراف عند بترها؛ وذلك على إبقائها نظيفة في حافظة مثلجة والإسراع لأقرب مستشفى فوراً.