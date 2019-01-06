معرض جدة للكتاب يحلق في سماء العالمية بإبداع وفكر متجدد

جدة – البلاد- واس

واصل معرض جدة الدولي للكتاب في مقرة بأبحر الجنوبية بعنوان “الكتاب تسامح وسلام”, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، فعالياته التي تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي والتجديد والابتكار واستقطاب المفكرين والباحثين والكتاب والأدباء ودور النشر ليحلق في سماء العالمية في نسخته الرابعة.

وتميز المعرض بمبادرات متعددة منها المبادرة الشبابية السعودية “أيادي بيضاء” لتحويل الكتب المنهجية وغير المنهجية إلى صيغة تناسب المكفوفين وتوفر لهم جميع مصادر المعرفة بصيغ مناسبة لهم.

وأكدت صاحبة المبادرة أمجاد خالد المالكي, أن المبادرة التي انطلقت في 27 يوليو 2017م تخدم 9600 كفيف من المملكة والعالم العربي، مشيرة إلى أن المبادرة فازت بجائزة التطوع السعودية, وجائرة “سامرف” للمسؤولية المجتمعية موضحة أن المبادرة تسعى لتفعيل دور الشراكات الاجتماعية, وكسب ثقة الجهات ذوات العلاقة, وتوحيد الجهود في سبيل خدمة 7 ملايين كفيف في العالم العربي.

وشاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في المعرض بعدد من الفعاليات المتنوعة ومنها ، جناح أبرز من خلاله برامج المعهد التعليمية من دبلوم ودورات وأنشطة متنوعة تقدم للطالبات وللكادر الأكاديمي، وورشة للخطوط بلغات متعددة منها الصينية والإنجليزية والأردية والتايلندية والفارسية ، من عمل الطالبات: شان جينغ من دولة الصين، فاطن من دولة تايلند، وزيبا من دولة الهند.

وتضمنت المشاركة أيضاً إقامة معرض للخطوط العربية احتوت على لوحات كان من ضمنها لوحة بأسماء ملوك المملكة ولوحتان بالخط العربي من عمل وإبداع طالبات المعهد الأولى لكلمة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والثانية كلمة سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله، كما شملت مشاركة المعهد مساجلة شعرية مع شاعرات الوطن بمشاركة الطالبتين عائشة جوارا من جمهورية غامبيا، وماريا سنكاري من دولة غينيا بالإضافة إلى إقامة ندوة بعنوان “حكايات مغتربة قدمتها الطالبة سميرة صالح من دولة غانا، وحكاياتي مع جامعتي من تقديم الطالبة رويحة عبد الرب من دولة باكستان، وحكاياتي مع العربية قدمتها الطالبة كية كريم الله من دولة الهند .

ويشارك فرع الرئاسة العامة للإفتاء وبإشراف ومتابعة من المدير المكلف لفرع الرئاسة للبحوث العلمية والإفتاء بمكة ياسر بن عبد الله السميري في المعرض حيث تقوم بتقديم خدماتها المتعددة للمستفيدين من خلال جناحها في المعرض ويتم الرد على أسئلة واستفسارات المستفيدين من خلال الباحثين المتواجدين في الجناح وتم توزيع أكثر من 3000 هدية تحوي على أكثر من 30 ألف كتيب ، وتم توزيع أكثر من 500 نسخة من برنامج خادم الحرمين الشريفين لكتب السنة والذي يحوي على 33 كتاب من كتب السنة ،وكذلك يتم اطلاع المستفيدين على موقع الرئاسة العامة على الإنترنت بأكثر من 8 لغات وشرح الخدمات المتاحة عليه.

وشارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في فعاليات المعرض من خلال تعزيز فكرته التي تتبلور حول مد جسور التواصل المعرفي واثرائها مع مؤسسات المجتمع بأطيافه كافة.

وباعتبارها الراعي التلفزيوني للمعرض بنسخته الرابعة تقدم قنوات اقرأ الفضائية وشركة اقرأ الاعلامية علاوة على جناحها الرئيسي تقدم هدية للزوار عبارة عن متحف اعلامي بعنوان ( سيلفي زمان ) وكان صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض قد كرم شركة اقرأ الاعلامية وقنوات اقرأ الفضائية.

ونافست جمهورية باكستان الإسلامية 40 دولة مشاركة في الفعاليات من خلال استعراض فلكلورها الشعبي ولأول مرة في المعرض .

الثبيتي يوقع

وقع الإعلامي سعود علي الثبيتي الجزء الأول من كتابه ( إعلامي يخرج من عنق الزجاجة ) متضمناً سيرته وتجاربه وأعماله في العمل الصحفي، ونصائح وتوجيهات للمبتدئين في مجال الإعلام، وأبرز مقالاته، وماقيل عنه بأقلام الاكاديميين، والكتاب، والإعلاميين، والمسؤولين،وصور من حياته.

وأكد الثبيتي خلال عدد من المقابلات التلفزيونية والصحفية والإذاعية معه ” أن الإعلام خط الدفاع الأول عن الوطن فكن كما ينبغي، ولنكن باقلامنا السد المنيع “.