مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات لليمنيين

عدن – مأرب- واس

سلم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أمس الأول مساعدات طبية متنوعة.

وشملت المساعدات المقدمة 189 طناً من مواد الغسيل الكلوي، التي سيتم توزيعها لمراكز الغسيل الكلوي في محافظات عدن والحديدة وتعز وشبوة، فيما سلمت أدوية ومستلزمات طبية لتوزيعها في مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز.

وثمن وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم المعونات الطبية المتواصلة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في المحافظات اليمنية كافة، بما فيها المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، مشيراً إلى أن خطة التوزيع تستهدف مراكز الغسيل الكلوي وهي الدفعة الأولي لها من ضمن ثلاث دفعات أخرى.

ووزّع المركز 250 كرتون من التمور للمحتاجين في مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,500 فرد كما وزع 29 طنًا و600 كيلو غرام طنًا من السلال الغذائية على النازحين والمتضررين في مديرية طور الباحة بلحج

وقام المركز أمس الأول بتوزيع 29 طنًا و600 كيلو غرام من السلال الغذائية على النازحين والمتضررين في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، يستفيد منها 2,400 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.