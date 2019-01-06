الدولية

ترمب يؤكد مقتل مدبر الهجوم على المدمرة “كول” في اليمن

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time27 / ربيع الآخر / 1440 هـ       6 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب اليوم أن الجيش الأميركي قتل أحد مدبري تفجير المدمرة الأميركية “يو إس إس كول” في اليمن في العام 2000 والذي أدى إلى مقتل 17 جندياً أميركياً.

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول من يناير في محافظة مأرب باليمن.

وكتب ترمب في تغريدة “جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول .. لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي .. لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب”.

ibrahim

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