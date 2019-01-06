ترمب يؤكد مقتل مدبر الهجوم على المدمرة “كول” في اليمن

البلاد : وكالات

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب اليوم أن الجيش الأميركي قتل أحد مدبري تفجير المدمرة الأميركية “يو إس إس كول” في اليمن في العام 2000 والذي أدى إلى مقتل 17 جندياً أميركياً.

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول من يناير في محافظة مأرب باليمن.

وكتب ترمب في تغريدة “جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول .. لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي .. لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب”.