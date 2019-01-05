واشنطن تُحذّر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية بعد سحب قواتها

البلاد : وكالات

حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم السبت، حكومة النظام السوري من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأميركي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيمياوية .

وقال بولتون في تصريحات صحفية “ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة،

وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيمياوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين”.

وأضاف بولتون “فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا نريد أن يرى نظام الأسد

أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل”.