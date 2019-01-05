مهرجانات المناطق.. نهضة ثقافية وترفيهية وحراك مجتمعي فاعل

المناطق- واس

تشهد العديد من مناطق المملكة مهرجانات تميزت بفعاليات ثقافية وترفيهية واجتماعية حظيت باقبال كبير وشهد مهرجان ربيع بريدة حضور آلاف الزوار من منطقة القصيم وخارجها في مؤشر حقيقي على أن المهرجان يتجه نحو تسجيل رقم قياسي في أعداد الزوار، على مستوى مهرجانات المملكة.

وبين الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالغزيز المهوس، أن توافد آلاف الزوار على أرض المهرجان، يبرز المكانة المهمة والمؤثرة التي يمتاز بها المهرجان على كافة الأصعدة، الذي يعد إحدى العلامات الفارقة على خارطة السياحة البيئية بين مهرجانات المملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة قد أشاد بنجاح وتميز المهرجان خلال زيارته له معبرًا عن فخره واعتزازه بالطاقات السعودية الشابة، من الجنسين، التي تقوم على تشغيله، وتنفيذ برامجه.

ووصف سموه المهرجان بالأبرز والأكبر من بين مهرجانات المنطقة، التي جعلت من القصيم إحدى المناطق المهمة على الخارطة السياحية في المملكة، مشيرًا إلى أن التكامل القائم في المنطقة، بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل تشغيل وتنفيذ المهرجانات والمناسبات السياحية هو من أهم أهداف برنامج جودة الحياة 2020 التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لما فيه تقدم وتميز القطاع السياحي والترفيهي في المملكة.

وأكد المشرف العام على المهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان كسب رضا الجهور ورسم علامات الفرح والسرور على زواره حيث باتت تعابير السعادة هي القاسم المشترك بين الجميع ؛ وذلك نظير التعدد والتنوع الذي حظيت به الفعاليات المقدمة، والتي حققت كثيرًا من ذائقة ورغبة الزوار الترفيهية والسياحية .

وتأتي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بفرعها بمنطقة القصيم، كأحد أبرز الجهات الحكومية المشاركة في هذا الكرنفال، باعتبارها الجهة الرسمية التي تباشر المحافظة على البيئة، وتنمية مواردها، واستصلاح ظروفها، وهو الأمر الذي بات مطلبا ملحا في ظل التوجه الرسمي من قبل الدولة.

وأوضح مدير مكتب الزراعة ببريدة المشرف على جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس بندر الهدية أن جناح الفرع يحتوي على أكثر من 15 ركنًا تعريفيًا لعدد من الأقسام والإدارات.

مهرجان محايل

وافتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة مهرجان محايل للتسوق والترفيه المقام ضمن فعاليات مهرجان محايل ادفا في نسخته الثانية عشر ، بحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي ومديري الإدارات الحكومية والأمنية .

وتجول المحافظ داخل الخيمة التي تحتوي على أركان للتسوق بالإضافة إلى ركن الأسر المنتجة وحديقة الحيوان , والسيرك , والركن الخاص بمستشفى محايل الأهلي .

وأكد منظم فعاليات خيمة التسوق مثيب المعاوي ، اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمهرجان التسوق والترفيه، مبيناً أن المهرجان ساهم بتوظيف أكثر من 100 شاب وشابة.

الحديقة الثقافية بجدة

وأبرزت وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة خلال مشاركتها في فعاليات “الحديقة الثقافية” المُقامة بساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة, الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرة.

عبر معرض الصور الفوتوغرافية “بياض” الذي احتوى على 38 صورة مُعبرة عن الخدمات التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- للحجاج والعُمّار.

وأفاد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد غازي بافقيه، أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية 2030 الوطنية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الهادفة إلى تعميق المشاعر بروحانية وإنسانية وجمالية شعيرتي الحج والعمرة، التي تبذل فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين، جهوداً كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخير جميع السبل لراحتهم وخدمتهم.

وبين أن المعرض “بياض” يحمل في مضمونه صورة تحمل رسالة وقيمة قد تغني عن مئات الكلمات خاصة حين يتم تداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولها أثر كبير، مما يجعل الصورة مُعززة لقيم ديننا السماوي العظيم وثقافتنا الأصيلة ، وفخرنا وسعادتنا بخدمة ضيوف الرحمن .

ولفت بافقيه النظر إلى أن الصور التقطها أشهر المصورين السعوديين الذين يجسدون في صورهم معاني الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرة، التي تُعد أول مشاركة للوزارة في معرض “بياض”، وذلك ضمن مبادرات ملتقي مكة الثقافي “كيف نكون قدوة”، الذي يُقام في موسمه الثالث بعنوان “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة” .

ورصدت “واس” ، تفاعل أهالي وزوار محافظة جدة ، مع الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقدمها الجهات المشاركة في “الحديقة الثقافية” لدورتها الثانية ، التي استهدفت في مضمونها شرائح المجتمع كافة ، وذلك بساحة النورس ، التي تُعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية الجديدة بمساحة تبلغ نحو 42 ألف متر مربع ، ضمن ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟” .

وجالت عدسة “واس” بين أجنحة وأركان الحديقة الثقافية التي تُعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي ، حيث التقطت عدداً من الصور لمشاركة الجهات الحكومية كما وثّقت إقبال أهالي وزوار جدة خلال إجازة منتصف العام وتفاعلهم مع الانشطة والبرامج التي تربو عن 40 فعالية.

مهرجان الغضا

ويواصل مهرجان الغضا السابع عشر تقديم عروضه المختلفة التي تستهدف كافة أفراد العائلة، وذلك بتخصيص مساحة زمنية واسعة للأطفال والأسر لضمان الاستفادة الكاملة لهم، بمسرح الطفل وجزيرة الثلج وغيرها من الفعاليات.

ويقدم المهرجان عروض بيت البادية والمزرعة القديمة وأشغال السدو والطبخ المباشر وغيرها من الأنشطة إلى جانب التقاط الصور التذكارية في الأركان التراثية والحضارية والمشاركة في الألعاب الشعبية القديمة.

وقدمت عدة فرق شعبية من مختلف مناطق المملكة عروضها الفنية على المسرح المفتوح وسط قرية الغضا بمحافظة عنيزة.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان علي العيد أن الفرق الشعبية تضمنت فرقة دار عنيزة للتراث والفنون، وفرقة تاج قصيباء للفنون الشعبية، وفرقة أهازيج طيبة، وفرقة عبادي للفنون الشعبية، وفرقة البيرق للفنون الشعبية، التي قدمت العرضة السعودية للزوار، كما شهد المسرح حفلات إنشاديه.

وبين العيد أن موقع المسرح الجديد وتصميمه أتاح الفرصة لعدد اكبر من الزوار للاستمتاع بما يقدم من عروض من جميع مناطق المملكة.

وضم المتحف التراثي بالمهرجان العديد من المقتنيات الأثرية والتراثية مدعومة بالصور والخرائط والكتب والوثائق التاريخية، التي جذبت عددا كبيرا من زوار المهرجان لما يمثله التراث من ثقافة حضارية للأجيال القادمة. وأكد المشرف على المتحف فهد علي الصالحي أن اهتمام المهرجان بالتراث منسجماً مع اهتمام دولتنا التي تحتفي بالتراث وتسخر كل الجهود في سبيل المحافظة عليه والعمل على نشره بين الأجيال الجديدة.

وبين الصالحي أن المتحف اشتمل على عدة أقسام منها قسم لأدوات الضيافة، وقسم للحلي وأدوات الزينة النسائية، وقسم للملابس النسائية، وقسم للعملات والأوراق النقدية، إضافة لقسم السجاد، وقسم للأسلحة من الخنجر والرمح والبندقيات وخزانات البارود والسيوف.

المهرجان الشتوي بجازان

وبلغ عدد زوار فعاليات جامعة جازان المقامة ضمن مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر “جازان الفل ، مشتى الكل” بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان , منذ بدء فعاليات المهرجان الخميس الماضي أكثر من 2000 زائر وزائرة لمختلف الأجنحة التابعة للجامعة المشاركة في المهرجان.

وتشمل مشاركة جامعة جازان في المهرجان جناح الخدمات الطبية وجناحي كلية التربية والدورات المجتمعية إضافة إلى فعاليات الأندية الطلابية المتنوعة، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

وتقدم الجامعة ضمن فعاليات الجناح الطبي العديد من الأركان التي تهدف للتثقيف الصحي وصحة الفم والأسنان وعيادات الفحص وقياس العلامات الحيوية ومكتبة ومسرح وركن الاستشارات الخاصة بالأطفال والتوعية والاستشارات وركن العلاج باللعب وركن الألعاب الحركية وألعاب الفكر والتركيب ومرسم حر ومعرض فني للتعريف بالتراث المحلي الجازاني والصناعات الخزفية.

فيما تقدم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداً من الدورات المجتمعية للرجال والنساء خلال أيام المهرجان، في “فن إدارة المشروعات الصغيرة، ومهارات التهيئة لسوق العمل، والتخطيط المالي للأسر السعودية، وفن قيادة المرأة للسيارة، وآليات التعامل مع كبار السن، ومبادرة استثمار وحفظ الوقت”.

وتشارك عمادة شؤون الطلاب بعدد من الفعاليات التي تنظمها الأندية الطلابية والمتمثلة في معرض صور من جازان، وعرض الفنون الصوتية والرقصات الشعبية إلى جانب عرض مسرحية مجلس الشقق، إضافة إلى فعالية الرصيف الثقافي لنادي القراءة بالجامعة.

سفاري الأحساء

وبلغ عدد الشجيرات التي زرعتها فرق مبادرة تشجير محافظة الأحساء، ضمن مهرجان سفاري الأحساء المقام حاليًا في مدينة جواثا التاريخية بالمحافظة، 3000 شجرة ظل وأثمار، حيثُ تم توزيع الشجيرات والشتلات في مواقع متفرقة من جواثا بمشاركة 25 متطوعًا ومتطوعة من فريق “sio التطوعي” التابع للمؤسسة العامة للري ونخبة من المهندسين والفنيين الزراعيين، إضافةً إلى 30 إعلامية من إعلاميات المنطقة الشرقية، وذلك استمراراً لمبادرة التشجير في محافظة الأحساء للتعريف بفوائد التشجير ومحاربة التصحر وطرق وأنظمة الري الحديث.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري بالأحساء سلطان بن أحمد الخالدي, أن المؤسسة وتماشياً مع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة الهادفة إلى زراعة 10 ملايين شجرة في المملكة على مدى أربع سنوات ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي احتضنت المؤسسة منها مليوني شجرة ليتم زراعتها وتعزيز الغطاء النباتي ومحاربة التصحر.

من جانبها أفادت المشرفة العامة على المهرجان عبير آل صفوان, أن هذه المبادرة تهدف إلى غرس روح المشاركة المجتمعية بهدف نشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار والممتلكات العامة، وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة، ورفع معدل نسبة الفرد منها.