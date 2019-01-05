قمة تركية باكستانية أفغانية بإسطنبول.. مارس المقبل

أنقرة : واس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة ثلاثية بين تركيا وباكستان وأفغانستان، في مدينة إسطنبول، عقب الانتخابات المحلية في تركيا المزمع إجراؤها نهاية مارس المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في العاصمة أنقرة بعد اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وقال أردوغان بحسب ما أوردت وكالة أنباء “الاناضول” إنه تباحث مع نظيره الأفغاني أشرف غني، وأن الأخير نظر بإيجابية إلى مسألة عقد القمة.

وأضاف:” سنعقد القمة بإسطنبول، في أقرب وقت واحتمال كبير عقب الانتخابات المحلية في 31 مارس المقبل”.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده أن القمة الثلاثية ستكون وسيلة لتجاوز مشكلات عديدة.