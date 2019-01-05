فوز جبهة التحرير الوطني بانتخابات مجلس الأمة الجزائري

الجزائر : متابعات

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر مساء أمس فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بأغلبية المقاعد في إنتخابات التجديد النصفية لمجلس الأمة الجزائري، التي جرت السبت الماضي.

وبحسب بيان المجلس، فاز “التحرير الوطني” بـ 31 مقعدًا من مجمل 48 مقعدًا التي شملتها الانتخابات النصفية، وتحصل شريكه في التحالف الحكومي حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بـ 10 مقاعد تلته في المركز الثالث جبهة “القوى الاشتراكية” بمقعدين فحزب “جبهة المستقبل” بمقعد واحد، بالإضافة الى فوز قوائم المترشحين المستقلين بثلاث مقاعد.

وأشار المجلس الدستوري إلى أنه رفض نتيجة الانتخابات في محافظة تلمسان غرب الجزائر بعد تسجيل مخالفات في عملية الاقتراع، مبينًا أنه قرر إعادة الانتخابات على مقعد المحافظة المذكورة في غضون الأيام القادمة.

وبعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات السبت الماضي، من المنتظر أن يعمد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى تعيين 24 عضوًا بمجلس الأمة ضمن مقاعد الثلث الرئاسي المحدد دستوريًا بـ 48 مقعدًا، من الشخصيات والكفاءات الوطنية البارزة لاستكمال تشكيلة مجلس الأمة.