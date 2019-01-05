شبكات التواصل الاجتماعي تصيب المراهقات بالاكتئاب

البلاد : متابعات

أكد باحثون بريطانيون أن أعراض الاكتئاب الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، تظهر على الفتيات المراهقات، أكثر مما تظهر عند المراهقين؛ وذلك بسبب المضايقات التي يتعرضن لها في تلك المواقع.

وقام الباحثون في دراسة نشرتها وكالات أنباء، بتحليل بيانات 11 ألفاً من الشباب

ووجدوا أن الفتيات في سن الـ 14 أكثر استخداماً لمواقع التواصل؛ حيث يستخدمها 40 % منهن لأكثر من 3 ساعات يومياً، مقارنة مع 20 % من المراهقين.

واكتشفوا أن أعراض الاكتئاب ظهرت على 12 % ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بقلة

بينما ظهرت على 38 % ممن يستخدمونها بكثافة، أي بأكثر من 5 ساعات يومياً.

واتضح للباحثين أن سبب الاكتئاب يعود لتعرض الفتيات والشباب للمضايقات والتنمر

ما أدى إلى ظهور أعراض الاضطراب في النوم والقلق، عند مَن يعانون من اكتئاب مواقع التواصل الاجتماعي.