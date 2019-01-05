القصبي يؤكد ضرورة الأخذ برأي المواطن لتحسين الخدمات البلدية

البلاد : واس

عقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عدة اجتماعات مع مسؤولي الوزارة لمتابعة محاور التحسين في الخدمات البلدية وإجراء مراجعة شاملة للخدمات والرخص التي تقدمها الوزارة للمواطن والمستثمر والمقيم.

وأكد القصبي ضرورة الأخذ برأي المواطن وذلك من خلال حوار مجتمعي حول طلبات المواطنين من وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر وسم الذي جرى إطلاقه في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#ماذا_تريد_من_وزارة الشؤون_البلدية)، إضافة إلى تأسيس إدارة لخدمة العملاء سعيًا إلى تطوير الأعمال البلدية.

وشدد على أهمية مراجعة آليات الرقابة البلدية الميدانية وتحديد أوجه القصور فيها وتطويرها لتتواكب مع معطيات المرحلة المزدهرة التي يمر بها الوطن وإحلال الجانب التقني لها, ومراجعة دراسات المشروعات المخطط تنفيذها من طرقات وغيرها وحوكمتها لضمان استدامة نجاح تنفيذها.