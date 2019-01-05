الاثنين.. بدء توطين العمل في 5 أنشطة تجارية

البلاد : متابعات

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين منافذ البيع في خمسة أنشطة (محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات)، بعد غد الإثنين الموافق 1 جمادى الأولى 1440هـ.

وكانت الوزارة ، قد أصدرت في مطلع 2018 قرارًا يقضي بتوطين 12 قطاعًا اعتبارًا من منتصف سبتمبر/أيلول المقبل

ومن المفترض أن يوفر مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في مناطق المملكة

وتم تنفيذ القرار بالفعل في نشاطات (محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة -أطفال ورجالية-، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية)، ثم أنشطة (محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات).