أمير المدينة المنورة يشرف حفل زواج نجل المعيقلي

المدينة المنورة- البلاد

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل حفل زواج الشاب “معاذ” نجل إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، الذي أقيم بقاعة المريديان بالمدينة المنورة.

وحضر الحفل سمو الشيخ محمد بن مكتوم من دولة الامارات، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, وعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي ومؤذنيه, وكبار المسئولين والضيوف الذين توافدوا من داخل وخارج المملكة، كما حضر الحفل جمع من أصدقاء العريس وذويه في ليلة سادها الأنس والمحبة .

وتوجه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بوافر الشكر والعرفان إلى سمو أمير منطقة المدينة وسمو نائبه وجميع الحاضرين من أئمة الحرمين الشريفين على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم الفرحة سائلاً الله بأن يرزقهم السعادة الدائمة, والعقبى لهم بالمسرات.

وأسرة صحيفة ” البلاد ” تتقدم بالتهنئة للعريس “معاذ” وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.