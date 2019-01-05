آل جابر ينفي تجنيد التحالف لأطفال سودانيين للقتال في اليمن

البلاد : متابعات

نفى سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر صحة ما ورد في تقرير صحيفة “النيويورك تايمز” حول وجود أطفال سودانيين يقاتلون ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال السفير آل جابر إنه بعث برسالة للسفراء الموجودين لدى الجمهورية اليمنية أكد خلالها أن هذا التقرير يقلل من بطولات جنود التحالف، ويتجاهل الجهود التي يبذلها التحالف لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الـحوثيون.

وأضاف أنه أكد ترحيب التحالف بزيارة “النيويورك تايمز” وغيرها من الصحف للوحدات العسكرية من السودان في التحالف لإيضاح الحقائق فيما يتعلق بادعاءات الصحيفة التي لا أساس لها حول تجنيد المملكة للأطفال السودانيين وتسليحهم بالأسلحة الأمريكية للقتال في اليمن.

وجدد السفير تأكيد التزام التحالف التام والدائم بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة والقواعد العرفية في جميع عملياته العسكرية، في مقابل الانتهاكات اليومية لـميليشيا الـحوثي المدعومة من إيران واستمرارهم في تهريب السلاح وتجنيد الأطفال.