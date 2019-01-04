سفاري الأحساء يمد البساط الأخضر في (جواثا)

الأحساء- البلاد

أكثر من ثلاثة آلاف شجرة ظل وأثمار قامت فرق مبادرة تشجير محافظة الأحساء بغرسها ، ضمن مهرجان سفاري المقام حاليًا ، ليمتد البساط الأخضر في مواقع متفرقة من مدينة جواثا ، بمشاركة 25 متطوعًا ومتطوعة من فريق “sio التطوعي” التابع للمؤسسة العامة للري ونخبة من المهندسين والفنيين الزراعيين، إضافةً إلى 30 إعلامية من إعلاميات المنطقة الشرقية، وذلك استمراراً لمبادرة التشجير في محافظة الأحساء للتعريف بفوائد التشجير ومحاربة التصحر.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري بالأحساء سلطان بن أحمد الخالدي, أن المؤسسة وتماشياً مع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة ١٠ ملايين شجرة في المملكة ، تعمل على زراعة مليوني شجرة لتعزيز الغطاء النباتي ومحاربة التصحر الذي تأثر سلباً بسبب ممارسات خاطئة مثل الاحتطاب والرعي الجائر، وذلك وفق اشتراطات الري الحديث والمحافظة على المياه الجوفية والاستفادة من المصادر المتجددة “المعالجة ثلاثياً” الصالحة لأغراض الري وبزراعة الأصناف الصحراوية الملائمة والصديقة للبيئة ولحياة أفضل ومجتمع صحي.

من جانبها أفادت المشرفة العامة على المهرجان عبير آل صفوان, أن هذه المبادرة تهدف إلى غرس روح المشاركة المجتمعية بهدف نشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار والممتلكات العامة، وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة، ورفع معدل نسبة الفرد منها، ضمن خطة عمل أمانة الأحساء ومبادراتها لبرامج معالجة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.