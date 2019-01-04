حضور مميز لـ”البلاد” في معرض جدة الدولي للكتاب

جدة : متابعات

شاركت صحيفة البلاد في معرض جدة الدولي للكتاب كراعي اعلامي صحفي للمعرض ، حيث تواجدت بجناح قوي ومميز يظهر مواكبة الصحيفة للتطور الرقمي في عالم الصحافة بجانب محافظتها على الاصدار الورقي تعزيزاً لشعارها “الإعلام المتجدد في نسخته الورقية” .

وأفاد مدير عام مؤسسة البلاد للصحافة والنشر الأستاذ عبدالحفيظ قاري ، أن البلاد تعد أول صحيفة صدرت بالمملكة العربية السعودية وعملت على مواكبة وتوثيق تأسيس الدولة وتشرفت دون غيرها من الصحف بنشر الأمر السامي بتوحيد المملكة العربية السعودية

وأشار الأستاذ عبدالحفيظ إلي أن معرض جدة للكتاب أوجد نقلة مفاهيم جميلة في المجتمع تمثلت في تجديد مفاهيم ثقافة الكتاب والقراءة والاطلاع عبر الكتاب الورقي والتقنية الرقمية مما أوجد رابطاً لدى القارئ والمتلقي مع ما هو متوفر في الساحة سواء كان كتاباً ورقيا أو الكترونياً

الجدير بالذكر أن مؤسسة البلاد للصحافة والنشر قد ابتكرت مفاهيم الصحيفة الذكية والمتفاعلة بمعلومات متجددة بالصوت والصورة وحصلت بموجبها علي جائزة منظمة افرا العالمية للنشر الصحفي لعام ٢٠١٨ كأفضل موقع إلكتروني اخباري ذكي متفاعل وعلي الهاتف المحمول على مستوي الشرق الأوسط لعام ٢٠١٨ مع ترشيح ابتكارها للمنافسة علي جائزتها العالمية علي مستوي قارات العالم

حيث أن مفهوم الصحيفة الذكية الذي ابتكرته يتيح من خلال رابط الكتروني واحد الجمع بين الصحافة الورقية والاعلام المسموع والمشاهد والجديد ووسائل التواصل الاجتماعي و يوفر المزيد من المعلومات لما نشر بالصحيفة الورقية من خلال اضافة صور اضافية ومتجددة ومتفاعلة علي المادة الصحفية المنشورة مع فيديوهات حدثيه مصورة عن الموضوع و الخبر و المقال وأخرى ارشيفية من اليوتيوب ذات علاقة او كمعلومة مكملة أو روابط للويكيبيديا على نفس المادة الصحفية المنشورة بالصحيفة الورقية في pdf العدد المنشوراضافة لإمكانية الارشفة والعودة لها بسجلات ورقية والكترونيه متفاعلة

ويعتبر ابتكارها الوحيد علي مستوي الصحافة المحلية والعالمية ومطبق بموقعها الالكتروني albiladdaily.com