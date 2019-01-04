أسعار النفط تسجل ارتفاعًا طفيفًا في آسيا

البلاد : متابعات

تميل أسعار النفط في آسيا الجمعة، إلى الارتفاع لكن المستثمرين يواصلون التعبير عن قلقهم من وفرة العرض والمخاطر التي يواجهها الطلب مع احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

ونحو الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف

(لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم شباط/فبراير 14 سنتا

ليبلغ سعره 47,23 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم شباط/فبراير

فقد ربح عشرة سنتات وبلغ إلى 56,05 دولارا. وكانت أسعار النفط أغلقت على ارتفاع أمس الخميس.