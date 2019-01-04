أجواء إبداعية وتربوية في (هلا بالإجازة )

الجبيل – حمود الزهراني

خلقت برامج وفعاليات (هلا بالإجازة) التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل، اجواء تنافسية وابداعية وتنمية للجوانب الإيجابية في الأطفال وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم واثارة خيالهم وتعزير شخصياتهم.

حول ذلك قالت المشرفة مها القحطاني أن الفعاليات استقبلت أكثر من 4 آلاف طفل وطفلة وتهدف الورش إلى اثراء الجانب المعرفي لدى الأطفال ، ومنها فعالية رواد المستقبل لتطوير المهارات الحسية والحركية لدى الطفل واستثارة القدرات العقلية لدى الطفل وتنمية خيال الطفل ، فيما تعمل ورشة التصوير على توثيق ذكرى لأعمال الاطفال ، ومحاكاة الشخصيات ، بالإضافة إلى إثراء خيال الطفل.

وتسهم الورش إلى أدخال البهجة والسرور على الاطفال ،كما تعمد ورشة المبدع الصغير إلى تنمية الذوق لدى الطفل عند إنجاز العمل وتعزير شعور الفخر لدى الطفل عند الإنجاز. تنمية العضلات الصغرى لدى الطفل وربطها مع حواسة.

من جانب اخر دخل العديد من الزوار في تحديات جانبية في ركن ( ألعاب التحدي ) والتي اشتملت على لعبة دائرة المتاهة ، وكورة السلة ، ووزن الكورة ، والكورة الامريكية ، والحفر المتتابعة ، ورمي العلب ، والجولف ، والتنس ، والأرقام ، وتفجير البالونات ، ورمي الأسهم ، وتكسير الصحون ، ورمي البولينغ بالإضافة إلى لعبة المتاهة .