3 مجالات جديدة بجائزة الأمير فهد بن سلطان

تبوك- البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز على إضافة مجالات جديدة للجائزة لتشمل: جائزة التميز في الإبداع والابتكار ، وجائزة التميز في تعزيز الانتماء الوطني ، وجائزة التميز في الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى المجال الأساسي في الجائزة وهو التميز في التحصيل العلمي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، بحضور أعضاء اللجنة اطلع خلالهاعلى جميع المبادرات الجديدة في مرحلتها القادمة، واعتمد سموه خلال الاجتماع الهيكل التنظيمي والبرنامج الزمني للجائزة، كما ناقش سموه موعد إقامة حفل الجائزة في عامها الواحد والثلاثون، وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان أن جائزة سمو أمير منطقة تبوك للتفوق العملي والتميز ستشهد هذا العام مجالات جديدة بالإضافة إلى المجال الأساسي وهو التميز في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار للأفكار الرائدة بالمنطقة من مشاريع يقوم بها العاملون بأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية والأهلية.