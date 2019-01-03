وزير الحرس الوطني يتفقد مركز القيادة ويطمئن على القوات بالحد الجنوبي

البلاد : واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم, مركز القيادة الرئيسي بالوزارة.

ولدى وصول سموه تشرف رؤساء الهيئات العسكرية وضباط مركز القيادة بالسلام على سموه, بعد ذلك اطلع سموه على أقسام المركز ومكوناته المختلفة وما يضمه من تجهيزات وإمكانات لتقديم جميع المعلومات التي تسهم في نجاح مهمة الحرس الوطني في مناطق المملكة كافة.

ثم استمع الأمير عبدالله بن بندر, إلى إيجاز قدمه مدير إدارة الخطط والعمليات بهيئة العمليات العميد الركن عبدالله بن علي التويجري تناول مهام وواجبات مركز القيادة الرئيسي ودوره في إدارة العمليات القتالية والأمنية التي تشارك في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وإدامة الارتباط مع جميع القطاعات العسكرية أثناء الأزمات والكوارث، وممارسة القيادة والسيطرة بفاعلية على العمليات التي تنفذها وحدات الحرس الوطني كافة.

بعد ذلك قام سموه بإجراء اتصال مرئي بقائد قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي المكلف العميد الركن عوض بن سعيد العمري اطمأن فيه على أداء القوات المرابطة, مشيداً بما يتمتعون

به من روح معنوية عالية, مثمناً ما يقومون به من جهود وتضحيات لحماية حدودنا الغالية جنباً إلى جنب مع القوات العسكرية التي تتشرف جميعها بأداء مهمتها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، داعياً المولى القدير أن يمدهم بالنصر والتمكين.

ثم أجرى الأمير عبدالله بن بندر اتصالاً مرئياً بمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح وبمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز

العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي, وذلك في مراكز القيادة في كل من القطاعين الشرقي والغربي, معرباً عن اعتزازه بالدور الذي يقومون به للمساهمة في حماية بلادنا ومقدساتها ومقدراتها.

رافق سموه في الزيارة معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري, ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض.