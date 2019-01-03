وزارة الحج والعمرة تستعرض مبادراتها في الحديقة الثقافية

جدة- البلاد

تعرف وزارة الحج والعمرة ممثلة بفرع الوزارة بمحافظة جدة زوار جناحها ضمن فعاليات “الحديقة الثقافية” في دورتها الثانية، بمبادراتها ومشاريعها المستقبلية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال أخذ زوار الجناح في جولة افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ومشاركة الزوار جانباً من حزمة الخدمات والتجهيزات التي وفرتها المملكة للقادمين إلى الأراضي المقدسة.

ويقدم الجناح نبذة عن عدد من الأقسام والبرامج التابعة للوزارة ومن بينها التعريف بمنصتي #اشتاقت_لكم_مكة، ومنصة #شرفتونا، لاستقبال وتوديع المعتمرين والحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي إضافة إلى الخدمات التطوعية والمنصات الذكية التي تهدف إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر وتسهيل رحلتهم وأدائهم للمناسك وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأبرز الجناح مجموعة من المبادرات التي أشرفت عليها وزارة الحج والعمرة، مثل “كبسولة الحاج ” التي أطلقتها جمعية هدية الحاج والمعتمر لموسم حج 1439هـ كحلٍّ اقتصادي أمثل لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين في الأماكن المزدحمة كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت،

وهي عبارة عن غرف فندقية مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية والفايبر جلاس إلى جانب تعريف الزوار ببصمة العين واليد المستخدمة في نقل البيانات للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق، وعرض طريقة عمل الحلول الذكية التي أسهمت في تقليص فترة انتظار الحجاج والمعتمرين في صالات المطارات.