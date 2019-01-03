مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والسوريين

الوديعة- الشمال السوري -واس

وقع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على عقد لتسليم مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب.

وشملت المساعدات المقدمة 760 كرتون تمر تزن 6 أطنان و800 كيلو جرام استفاد منها 4,560 فردًا.

وعبرت منفذ الوديعة الحدودي مساعدات طبية مقدمة من المركز تشمل محاليل الغسيل الكلوي و تزن 131 طنًا و195 كيلو غرامًا ، تستهدف محافظات عدن وأمانة العاصمة وشبوة وتعز وحجة والحديدة كما عبرت المنفذ مساعدات طبية مقدمة من المركز تشتمل على محاليل الغسيل الكلوي تزن 24 طنًا و90 كيلو غرامًا ، تستهدف محافظة المهرة.

ووزّع المركز 52 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق الحفر، والسادة ، ودهل جمل، ونوبة الغول، والشرجب، والريدة، والنويعم، التابعة لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، استفاد منها 4,200 فرد.‏

ووزّع المركز 45 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من مناطق شليلة ومجربيه ونازحي بني الحداد بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، استفاد منها 3,600 أسرة.

ووزّع المركز 45 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من مناطق شليلة ومجربيه ونازحي بني الحداد بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، استفاد منها 3,600 أسرة.

ركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 71 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية المسيمير بمحافظة حجة

ووزّع المركز 71 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق الطنان، وقبل الجول ، والمثلث، وعقان، والسراحنة، ومريب، وجراب، وحبيل حنش، والدريجة ، ونعمان ، ووادي الفقير الأسفل، ووادي الفقير الأعلى في مديرية المسيمير بمحافظة حجة استفاد منها 5,700 فرد.

من جهة أخرى استفاد 9,347 ألف سوري من الدعم المباشر لمشروعي دعم وقود التدفئة وأسطوانات الطبخ المنزلي التي يقدمهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2018م .?

ففي مجال توزيع وقود التدفئة استفاد 4,781 فردًا في قرى (عرب ويران، وترحين، وقبة الشيخ، وبرشايا، وقباسين، وتل جرجي) في منطقتي العريمة والباب. ومخيمات( العروبة ، وترحين، وقبلة الشيخ، وتل طحين، وتل جرجي، ومصيبين، والجبل، والعدسة، والطاحون، وقباسين)، حيث تم توزيع 82,600 لتر من الديزل على 826 عائلة، بواقع 100 لتر لكل عائلة.

كما تم توزيع أسطوانات الغاز في مدينة أخترين وريفها ومدينة مارع من خلال توزيع 1,000 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي على أكثر من 1,000 عائلة محتاجة.?ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع إلى تمكين الأسر السورية لتوفير أسطوانات الغاز للمحتاجين للطبخ كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة، لاسيما مع حلول فصل الشتاء القارس.?

وصرفت عيادات المركز 135,772 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2018م.