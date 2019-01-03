الإقتصاد

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 7830 نقطة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time24 / ربيع الآخر / 1440 هـ       3 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 39.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7830.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 72 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, والمتطورة, ووقت اللياقة, والخليج للتدريب, وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات أمانة للتأمين, والكيميائية, وأسمنت القصيم، وعناية، وأسمنت العربية

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.65% و 2.80% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان, والأهلية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والإنماء، والأسماك، ووقت اللياقة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.03 نقطة ليقفل عند مستوى 2565.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 383 صفقة.

ibrahim

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