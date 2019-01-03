الأسبوع القادم .. الشورى يناقش تقريري الاستخبارات والحرس الوطني ونظام التبرع بالأعضاء

البلاد : واس

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً للجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية.

ويتكون مشروع النظام من إحدى وثلاثين مادة ويهدف إلى تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها في الجهات المرخص لها, وتحديد مسؤولياتها بهدف المحافظة على الحياة البشرية.

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1438 / 1439هـ.