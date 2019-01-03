أمير القصيم يطلع على مشاريع الإسكان التنموي

بريدة- البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، والاحتياج للمسكن للفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخدمها وزارة الإسكان من خلال الإسكان التنموي.

وأوضح خلال ترؤسه امس الاجتماع الأول للجنة ، أن الإسكان التنموي هو إحدى مبادرات “برنامج الإسكان” ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى سرعة توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة بالمجتمع، لافتًا الانتباه إلى الدور المناط باللجنة وأهميته لضمان سرعة وسهولة وصول الدعم الحكومي لمستحقيه.

وناقش الأمير فيصل بن مشعل بن سعود, جدول أعمال الاجتماع وما تم عرضه لتقوم اللجنة التنفيذية بأعمالها في المنطقة وفق آلية عمل اللجان التنفيذية، كما اطلع على مبادرات ومشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة، وأدوار اللجنة التنفيذية وتحديد مهامها.