أمير الرياض يؤكد على أمن وسلامة الوطن والمواطن

الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مرور منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري الذين قدما للسلام على سموه والاستماع إلى توجيهاته عقب تعيين العميد الزكري في منصبه مدير مرور الرياض.

وأكد سموه أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء المهام على المستوى المنشود وفق توجيهات القيادة الرشيدة لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جهته أعرب اللواء البسامي والعميد الزكري عن بالغ شكرهما وتقديرهما على دعم سمو أمير منطقة الرياض ومتابعته المباشرة لمهام المرور في المنطقة وتوجيهاته السديدة في تذليل العقبات وتحقيق الأهداف.