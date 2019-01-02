غرفة الرياض توظف 4658 شابًا وشابة خلال 2018

الرياض : متابعات

نجحت غرفة الرياض في توظيف 4658 شابًا وشابة في منشآت القطاع الخاص بالرياض خلال العام 2018م.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن عام 2018م شهد توفير (10027) وظيفة قدمتها 250 منشأة، غطت العديد من المجالات الإدارية والفنية، مبيناً أن سبب الارتفاع في عدد الوظائف المطروحة يرجع لجهود الغرفة وسعيها الدائم لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف الكوادر السعودية والإسهام في تطبيق برامج التوطين.

وبين المهندس الشثري أن غرفة الرياض أطلقت مؤخرًا عددًا من مسارات وبرامج التوظيف المباشر لتشغيل طالبي العمل وتأهليهم لسوق العمل وذلك لتوفير المزيد من فرص التوظيف ، مشيرًا إلى أنه قد تم في إطار هذه المسارات تنظيم عدة ملتقيات لتشغيل الباحثين عن العمل، فقد قامت الغرفة بإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع العديد من المؤسسات في القطاع الخاص استهدفت مدها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الشباب والفتيات في التخصصات التي تحتاجها.

وأكد أن المبادرات التي قادتها الغرفة للتواصل مع منشآت القطاع الخاص في منطقة الرياض نجحت في توفير المزيد من فرص العمل في عدة مجالات مهنية وادارية وفنية تم شغلها بالكوادر المؤهلة، مبيناً أن نتائج هذه الجهود تظهر من خلال ما تحقق من إنجازات في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للراغبين بالعمل في القطاع الخاص وبما يتواكب مع دور الغرفة في تقديم خدماتها لقطاع الأعمال لمساعدته في توطين الوظائف، وتتطلع غرفة الرياض لمضاعفة هذه الأرقام خلال العام الحالي عبر تحفيزها ودعمها للمنشآت لرفع نسب التوطين لديها.

يذكر أن غرفة الرياض ممثلة في مركز التوظيف والتوجيه المهني تولي اهتمامًا كبيراً بتوفير فرص توظيف للباحثين عن العمل من الجنسين في منشآت القطاع الخاص، وتقدم خدماتها مجانا للمنشآت وطالبي العمل لدعم عملية التوطين وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم توجهات الدولة الهادفة لمكافحة البطالة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.