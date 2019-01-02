تعاون بين التدريب التقني وبرنامج إعمار اليمن

البلاد : واس

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بمقر المؤسسة في الرياض.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط

والتطوير الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، ومدير إدارة المشاريع والدراسات المهندس حسن بن محمد العطاس.

وتعمل المؤسسة بموجب المذكرة على تقديم الدعم للبرنامج من خلال تقديم الخدمات الاستشارية بما يخص الحقائب التدريبية وتطوير المناهج، والتجهيزات المهنية وتجهيز المعامل، إضافة إلى تقديم الخدمات التدريبية ونقل المعرفة بما يخص تدريب الكادر التدريبي والعمل على آلية جودة التدريب وتقييم المدربين، وأيضاً العمل على تقديم منح للطلبة اليمنيين المتميزين داخل المملكة، وتقديم الخدمات التدريبية ونقل الخبرة لبناء القدرات والبرامج التدريبية.

ويأتي دور البرنامج بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير التدريب التقني والمهني

في مختلف المحافظات اليمنية ووفق الاحتياج بالتعاون مع الحكومة اليمنية. وكذلك بناء المعاهد وترميمها وتوفير الاحتياجات الأساسية لها، والعمل مع الحكومة اليمنية على تحقيق مبدأ الشمول التنموي والمساواة بين الجنسين في فرص التعليم والتدريب.